歐盟執委會對美國總統拜登送出祝賀，投資人寄望美國大規模刺激方案的順利推出，並關注周四稍晚歐洲央行的利率決策會議結論。

周四泛歐Stoxx 600指數漲2.26點或+0.55%，為413.34點，延續前一日漲勢，並觸及去年二月以來新高。汽車股、銀行股、工業企業股表現最好。

拜登在周三就任，周三美股和周四亞洲股市創新高。拜登上任首日並簽署數個行政命令，包括重返氣候變遷協議。

歐洲央行預計今日稍晚會維持貨幣政策不變；但隨著第二波疫情至今的惡化情勢不變，預計對未來進一步刺激措施保持開放。

然歐洲疫情仍不樂觀，英國單日死亡人數創新高；歐盟準備封鎖對英國旅客的入境。

山特維克(Sandvik)漲1.3%。該瑞典金屬切割工具和採礦工具製造商報出超過分析師預期的上季財報。

西班牙無線電信基礎建設供應商Cellnex漲3.2%；德意志電信漲0.7%。兩家公司宣布在荷蘭的塔台業務進行合作。

(時報資訊)