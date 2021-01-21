很多人會因為金錢迷失自我，把金錢看得太重，甚至為了得到錢財，不惜一切手段，不過當然也有例外，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬龍、馬、羊、牛、狗的人非常重情重義，無論身邊環境如何，變得多有錢，都不會忘本，甚至還會告訴朋友致富的秘訣，一起賺大錢。重感情，有情義，這樣的好人，上天不會虧待他們！

▍1.屬龍人

屬龍人很重感情，非常珍惜頻率相同的朋友。屬龍人發達了會幫助朋友一起賺大錢，人多力量大，使屬龍人立於不敗之地，錢財多多。他們很有人格魅力，在朋友中很受愛戴。屬龍人做事有氣魄、有膽識，也容易得到大家的擁護跟隨。

▍2.屬馬人

屬馬人喜歡大家一起發財，數錢數到手抽筋，有福同享。他們發達了絕不會忘了身邊人，特別是幫助過他們的人。屬馬人雖然能力一般，但他們到哪兒都有好人緣，性格開朗熱情，心態積極陽光，所以他們財路暢通，賺錢比別人多，也比別人輕鬆。

▍3.屬羊人

屬羊人有貴人幫助，可以大富大貴、平步青雲。他們EQ高，社交活動廣泛，無論在哪都有熟人，辦事順利，容易成功。一旦屬羊人發財，身邊人自然會跟著沾光，他們不藏私，會把自己的致富方法分享給朋友們，收穫大家的信賴和真情。同時屬羊人也能讓財富不外流，資產穩固如山。

▍4.屬牛人

低調的處事作風使得屬牛人很容易憑藉不懈的奮鬥獲得最終成功。他們具有天生的領導才能，很會用紀律約束、激勵別人，是當大官的料。他們有了名利之後並不會有什麼改變，一如既往的努力。屬牛人公平善良，樂意扶持新人，給他們機會，因此他們在行業中口碑極好。

▍5.屬狗人

屬狗人富有正義感，講義氣、重情義，任何時候都不會忘本。他們不怕苦，能通過辛勤勞動換取財富，時間長了他們的財富越積越多，生活條件越來越好。屬狗人深知賺錢不易，他們會幫助與自己經歷相同的人，一起把日子過好。

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(中時新聞網)