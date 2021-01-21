台灣民眾黨日前推出自製周報新聞，近日再推出全新直播政論節目《踢批批開講Live》，今中午試播民眾黨文創部主任柯昱安（小牛）擔任主持人，與黨發言人蔡峻維、楊寶楨共同討論拜登政府上台、石木欽案等熱門議題，預計下周起正式上線，未來每周四中午12時，將邀請名嘴或是各黨派的委員、議員等，和大家一起在線上談論時事。

民眾黨自製直播政論節目《踢批批開講Live》今試播，針對美國新總統拜登就職，蔡峻維表示，駐美代表蕭美琴受邀參加拜登就職典禮，被外界解讀為是拜登政府釋出的正向訊息，也顯示了國際關係上的事務很多只能做不能說，但這樣台美關係的進步，是否能代表我國在國際事務的參與度提高？這是要持續觀察的。

楊寶楨則指出，萊豬開放進口到底換到什麼，目前還看不出來，不過拜登政府未來對中國的態度，預期不會像川普時期那樣激化，對台政策或許也會因此有所不同，在美中台三方關係上會變得比較低調務實。

蔡峻維表示，不同於《踢批批新聞》為上周熱門議題及新聞回顧，《踢批批開講Live》則是討論當周熱門議題，希望透過邀請各黨派的代表，讓各種不同的聲音都能發聲，並透過節目互相提出看法，每集節目約1小時，期盼能真正跳脫藍綠惡鬥，理性探討當中重大時事議題。

黨務人士透露，民眾黨是新興政黨，受邀上電視台的政論節目曝光機會交少，因此決定自製網路政論節目，盼邀請藍綠等陣營人士共同開講，搭配黨籍立委或黨籍人士共同討論，讓社會關注的議題能有多元化討論外，也能培養黨內論述能力。

《踢批批開講Live》將於下周四正式上線，每集節目約1小時，首集將邀請資深媒體人黃暐瀚及邱明玉，一同來探討最熱時事，希望透過自製政論節目上不同聲音和立場激盪出火花，突破同溫層。

(中時 )