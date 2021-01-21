桃園疫情升溫，許多縣市紛紛頒布出差禁令，高雄市長陳其邁21日表示，防疫最重要的是團結，除非桃園疫情進展至社區傳播，否則高市仍遵循中央規定，不會特別限制市民或公務員前往桃園，現在談封城也太早。

「這一年多來，我們能守住台灣，就是因為團結。」陳其邁表示，現在談「封城」言之過早，還不到那個程度。台灣防疫成功有兩大關鍵，一是居家檢疫做得好，二是疫調確實。

陳其邁認為，桃園的防疫工作確實，病例足跡也能清楚掌握，高雄沒有必要做出和中央流行疫情指揮中心不同的標準，其他縣市政府也應該要團結。

面臨即將到來的春節返鄉潮，高市防疫能量備受關切。陳其邁強調，相較居家檢疫，防疫旅館還是最好的選擇，防疫的強度也較高，高市針對防疫旅館的數量已超前部署。

陳其邁認為，邊境、社區、醫院是防疫三大關卡，邊境把關後就會進到居家檢疫，不要讓病毒擴散至社區，居家檢疫就要落實。高市嚴格把關電子圍籬外，也會抽查居家檢疫者。高市府日前已和各大醫院負責人開會，加強醫院的感控及人員移動的管理。

陳其邁表示，以桃園為借鏡，高市目前防疫重點就在醫院，即日起也針對民眾看診次數做嚴格管制，一天限一次，醫院門口嚴格管制。配合居家檢疫落實，有信心保護市民安全，高市府也會根據疫情現況彈性調整作為。

高雄燈會日前也因疫情宣布停辦，陳其邁表示，市府和廠商已有協議，還是有一些款項必須支出，但一切都沒問題。

(中時 )