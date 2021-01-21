台東林區管理處工作人員19日執行巡護工作時，在初鹿山區一發現可疑機車藏匿，由於該處並非山友行經路線，察覺有異便通報保七總隊，雙方徹夜埋伏，終於在20日清晨緝獲3名竊取牛樟木的犯嫌，並查獲贓木兩塊共0.06立方公尺、重60公斤，被依違反森林法、竊盜罪嫌移送台東地檢署。

台東知本站森林護管員19日在山林間巡邏時，發現有機車藏匿在樹叢中，且明顯被刻意遮擋起來，由於該區海拔森林間有貴重木分布，護管員研判其可能為山老鼠犯案車輛，就立即聯繫保七總隊第九大隊台東分隊，由該分隊調度警力前往山區埋伏。

台東林區管理處工作人員19日執行巡護工作時，在初鹿山區一發現可疑機車藏匿，人員察覺有異便通報保七總隊，雙方徹夜埋伏，終於在20日清晨緝獲3名竊取牛樟木的犯嫌，並查獲贓木共0.06立方公尺，全案移送台東地檢署偵辦中。圖為嫌犯3名與牛樟木2塊及犯案工具。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

台東林區管理處工作人員19日執行巡護工作時，在初鹿山區一發現可疑機車藏匿，人員察覺有異便通報保七總隊，雙方徹夜埋伏，終於在20日清晨緝獲3名竊取牛樟木的犯嫌，並查獲贓木共0.06立方公尺，全案移送台東地檢署偵辦中。圖為犯案工具與贓木。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

台東林區管理處工作人員19日執行巡護工作時，在初鹿山區一發現可疑機車藏匿，人員察覺有異便通報保七總隊，雙方徹夜埋伏，終於在20日清晨緝獲3名竊取牛樟木的犯嫌，並查獲贓木共0.06立方公尺，全案移送台東地檢署偵辦中。圖為犯案工具機車3輛。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

據了解，日前寒流來襲，當晚山區溫度至少10度以下，林管處與森林警察經過一夜的埋伏監控，終於在20日清晨5時順利攔獲3輛可疑的機車，而警方一靠近機車，牛樟木濃郁特有的香氣撲鼻而來，3位嫌犯想賴都賴不掉，只好坦承剛從山上鋸切牛樟木，正要搬運下山，森林警察與森林護管員立即與嫌犯至竊取牛樟木的現場定位確認地點。

警方表示，犯案地點位於台東事業區第4林班地內，鋸切贓木共有2塊計0.06立方公尺、犯罪工具機車3輛，已由保七總隊第九大隊台東分隊查扣，全案依違反森林法、竊盜罪嫌移請台東地檢署偵辦中。

(中時 )