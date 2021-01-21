廖姓死者家屬開靈車到醫院門口。（程炳璋攝）

郭綜合醫院副院長許豪斌（右）向廖姓死者的兒子解釋醫院作法。（程炳璋攝）

為預防醫案發生暴力案件，警方事前布署大批警力。（程炳璋攝）

廖姓男子去年11月13日因慢性肺阻塞住進台南市郭綜合醫院，意外發現另患有肝硬化與大量腹水，12天後作胃鏡檢查，竟發生食道靜脈瘤破裂出血，在手術台上身亡，醫院與家屬經過醫事調解委員會協商破裂，廖家21日帶著20名親友開靈車到醫院拉白布條抗議。

「穿胃鏡、出人命」79歲廖姓老翁去年11月住院天，卻因照胃鏡大出血死亡，家屬質疑醫師的胃鏡技術，懷疑醫療意外造成腫瘤破裂出血，經過醫事調解會協調破局，21日找來大批親友在醫院門口拉白布條喊口號抗議。

「我爸照胃鏡前3天還返家有說有笑，照個胃鏡就過世，當然要討公道」，死者的廖姓兒子在南區開檳榔攤，對父親意外過世大表不滿，原本準備到醫院門口抬棺招魂，經過警方事先協調才作罷，改為找20位親友到醫院拉布條抗議。

正值新冠肺炎防疫期間，為防醫院發生暴力意外，警方如臨大敵在院外布署警力，只讓廖翁的兒子進入醫院與院方開會。

郭綜合醫院副院長許豪斌表示，廖姓患者去年11月間以慢性肺阻塞住院就醫，卻未告知有B型肝炎、肝硬化合併大量腹水，偶有自發性腸胃道出血情況。院方施行胃鏡檢查時，發現廖翁因嚴重肝硬化病食道靜脈瘤自發性出血，雖施以結紮術止血卻難以控制，導致大量出血死亡。

全案因家屬有疑慮，雖醫院已開出死亡證明，檢察官仍決定解剖驗屍，許豪斌21日向家屬表示，法醫解剖報告2月2日就會出爐，屆時真相就會水落石出，廖家親友才悻悻然離去。

住院12天，老翁照胃鏡意外殞命，家屬開靈車到醫院扯白布條抗議

(中時 )