台東元宵節主要亮點遶境及炸寒單活動相繼宣布取消，負責的2名堂主表示，因疫情嚴峻，以防疫優先，台東玄武堂主李建智表示，開辦玄武堂32年以來，這是首次停辦。圖為炸寒單活動示意圖。（本報資料照片）

傳承近百年香火的台東元宵節重頭戲，炮炸寒單（邯鄲）爺和神明遶境，其中炮炸寒單由來已不可考，從早期的驅邪祈福，到現在深具觀光價值的傳統民俗活動；流氓神蛻去歷史的外衣，走入文化殿堂，肩負觀光使命。

在民間傳說中，寒單爺為玄壇爺、趙元帥，是管天庫的武財神趙公明，寒單爺出巡時，民眾會以鞭炮轟炸祂的身軀；然而在台東為何會演變成為僅穿著短褲，上身赤裸，接受鞭炮轟擊的「炮炸肉身寒單爺」，則有兩派說法。

相傳寒單爺是商朝武將，因善於理財而非常富有，但他非常怕冷，人們相信他不懼水火，更不畏四面擲來的鞭炮，所以人們大量燃放熾熱的鞭炮為其驅寒，以求得武財神的眷顧，保佑能發大財。

另一說則稱寒單爺生前是鄉野的大壞人，專門欺壓、魚肉鄉民，直到一天受仙人感化，於是痛改前非，站上轎子要鄉民們以鞭炮轟炸他，直至死去為止，鄉民為感念他，於是尊稱為寒單爺。

此外，相傳日據時期台東常出現傳染病，寒單爺元宵節出巡，除讓民眾求錢財外，也幫忙民眾驅魔求福。四、五零年代演變成為「炮炸肉身寒單爺」，多半是由逞兇鬥勇的幫派份子扮演威猛的寒單爺接受炮轟，一方面展現自己的威風，一方面也有幫派實力較勁的意味，因此寒單爺也被稱為「流氓神」。

1990年後，炮炸寒單爺變成商家比熱鬧的活動，有商家會大手筆的花費幾十萬在自家前炮炸寒單爺，展現過去一年的業績狀況，炸的越多，表示賺的錢越多，成為台東的經濟指標。

台東縣政府2006年將炮炸寒單爺申請登錄無形文化資產，被列為觀光局推展的民俗觀光，流氓神脫去了流氓的外衣，逐步走入文化殿堂，和北天燈、南蜂炮齊名。

(中時 )