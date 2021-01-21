行政院會21日拍板暫緩換發數位身分證，待訂定專法、取得社會共識後再推動，但專法制定沒有時程表。行政院已核定數位身分證預算約48.9億元，內政部長徐國勇表示，數位身分證標案已標出，延緩上路對於中央印製廠有遲延損害，會依法處理，具體金額仍待盤整。

徐國勇指出，有關內政部與廠商契約，會按照相關法律規定處理，軟體與第三方驗證廠商不會產生損害，但製卡公司、中央印製廠會有遲延損害，中央印製廠進口設備後，也會產生人員配置問題，例如人員招考等，這些就有遲延損害問題，且暫緩時程也會影響損害金額，這些都要在暫停階段做盤整。

行政院秘書長李孟諺則補充解釋，目前政策是延緩執行，所以所投入的經費不會浪費，購買的機器卡片只是延後履約，但是因為延後會增加人力維護成本，投入的經費都會有相關成效，不會有浪費問題。

李孟諺表示，目前數位身分證只是延緩實行，等專法通過後再恢復，因此投入的相關經費都不會浪費，日前所購買的機器、卡片只是延後執行履約，未來都會發揮成效，只是因為時程延後，可能增加維護、人力成本，這部分還要再精算。

內政部原定今年7月全面換發數位身分證，1月先進行小規模試辦，不過，內政部21日在行政院會報告「新式身分證換發檢討評估」表示，由於社會上對於數位身分證在資安及隱私保護仍有疑慮，回應社會各界的期待，決定先暫停數位身分識別證的換發作業，在訂定專法，取得社會共識後，再推動。

內政部戶政司長張琬宜指出，由於國際駭客攻擊頻繁，外界憂心中國大陸滲透，對於數位身分證的應用上還許多資安疑慮，也擔心數位足跡遭監控，決議暫停換證，並強化社會溝通、隱私保護、資訊自主、資安整備。行政院長蘇貞昌也說，國際資安攻擊不斷有新的手法，尤其面對中國大陸各種資安攻擊，同意暫緩換發數位身分證。

至於專法上路時程，徐國勇表示，「沒有時間表，」在立法過程中，會比較各國的相關規定，並參考原有法制。

2018年12月27日行政院會拍板數位身分證是智慧政府基礎架構，由內政部規劃在2020年全面換發數位身分證；2017年有近七成民眾支持換發，內政部在2020年底完成法規修訂、系統建置、製卡場域建置等整備作業。

對於數位身分證研議長達兩年，曾有近七成民眾支持換發，如今為何暫緩推動，李孟諺說，雖然籌備過程有過多次溝通，但仍接到法界、資訊界、學界、NGO團體的資安疑慮，再加上原先要試辦的新竹市政府也有意見，綜合考量下決定暫緩。

徐國勇說，既然數位身分證暫緩換發，現行的紙本身分證就繼續使用，他會責成相關單位加強查緝偽造身分證。

(工商 )