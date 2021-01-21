油價上漲帶動紡纖原料PTA、EG等價格上漲，已讓加工絲、聚酯、尼龍等產品價格「淡季逆勢上揚」；今年以來，以聚酯加工絲為例，報價就比去年第四季上漲10％上下。

市場預期，包括遠東新（1402）、力麗（1444）、宏益（1452）、集盛（1455）等廠，今年首季本業的營運可望呈「淡季不淡」。

加工絲業者指出，在油價持續維持在高檔下，紡纖原料PTA、PX、EG、CPL等石化產品的價格還在高檔，因此，今年以來，加工絲、聚酯、尼龍等紡纖產品的價格，仍維持去年下半年以來的漲勢。呈穩定上漲趨勢。

市場統計，2021年以來，聚酯加工絲的價格已比去年上漲了約10％。

力麗指出，每年第一季初，因逢農曆春節，也是歐美、日本等地的假期，所以交易、生產天數少，營運當然減少；不過，今年受2020年疫情影響，下游客戶庫存降低，補貨動能有增強，加上服飾消費市場景氣回溫，對布、紗、線等材料的需求增加，也帶動了今年第一季加工絲、聚酯及尼龍廠的營運回溫，出現「淡季不淡」。

紡纖廠指出，近幾年來，國內紡纖廠經過中國大陸產能大幅增加、東南亞市場崛起、中美貿戰等的挑戰，廠商都已透過產品多元化、複合化、客製化等產品調整，因傳統第一季淡季，營運受的衝擊影響也較小。

力麗指出，集團產品的多元化，車材、服飾、科技等產業都可適用，今年訂單能見度高，第一季本業營運應會比過去幾年同期好。

至目前，包括力麗、集盛、宏益等加工絲、聚酯廠，手中訂單能見度都可看到第一季；而在訂單量及急單增加下，廠商指出，在農曆春節，部分產線還必須加班應付。

(工商 )