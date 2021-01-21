針對中華隊到底要不要派隊前往日本東京參加亞洲盃男籃資格賽，行政院體育署21日由剛上任的副署長洪志昌出面說明，除了強調體育署立場還是安全第一，也會考慮專案補助中華籃協罰款，以及協助處理相關上訴事宜，洪志昌說：「現在仍然充滿變數！」

洪志昌透露，日本籃協今天下午已經回覆，強調日本將不開放簽證到2月7日，且跟亞洲籃總回報，目前繼續等待亞洲籃總回應，「反正明天我們將跟籃協開會，討論備戰的相關防疫計畫與配套措施，目前連球員返台訓練防疫球館都找了。」

至於中華籃協因為沒有出席亞洲盃第2階段預賽，遭到國際籃總罰款500萬元，洪志昌表示，先看籃協制定怎樣的繳納罰款計畫，然後體育署與籃協共同協商繳納方式，「沒有不可以！反正只要對我們有利的方式，包含上訴仲裁都不排除。」

針對PLG球員集體請假退出中華隊集訓，洪志昌表示，一切都尊重教練、球員個人意願，卻感覺到雙方溝通沒有做好，接下來體育署會跟籃協持續溝通，看看是否找來SBL、PLG球員共同集訓備戰，「我們絕對尊重球員意願，安全第一！」

「假如亞洲籃總堅持續辦資格賽，我們將找來所有單位一起討論，畢竟這攸關到中華隊可能被禁賽的問題，我們必須考慮不去的話，所要面臨處罰或罰款的因應，」洪志昌說，「至於是否可以採取包機往返，就看中華隊團隊人數而定。」

中華籃協祕書長李一中也回應，假如要到2月7日才可辦理簽證，就以工作天來看，辦理簽證完全來不及，必須請日本籃協幫忙最速件處理，「反正現在並非操之在我們，我們會先提出罰款的上訴，甚至結合大陸、韓國一起提出集體訴訟。」

(中時 )