戴銘宏熱愛玩滑板，年輕時開過滑板店。（戴銘宏提供／程炳璋台南傳真）

留著長髮的戴銘宏，年輕時是台中夜店著名DJ，回台南創業，歷經美式餐廳、民宿到推車賣鹹酥雞，每樣都是跨領域行業，靠著在夜店多年訓練的「看眼色」學習，戴銘宏刻苦闖出斜槓人生。

42歲的戴銘宏從小作風就十分前衛，13歲就開始玩滑板，22歲開滑板店，結束營業後，到台中當夜店DJ，在夜店7年多的生活中，練就看人眼色的功夫，對他日後創業的學習過程很有幫助。

一度成為夜店著名DJ，戴銘宏當時可月入10萬，年過30歲後，決定回家鄉創業，在台南市東區青年路開設一家美式餐廳，另開一家漢堡店。

漢堡店經營半年收攤，美式餐廳因股東拆夥也告吹，戴銘宏決定頂下餐廳，改作民宿，取名「台南的小洋房」，至今已8年。

民宿生意順遂，他去年開始又頂下一攤已有40年歷史的鹹酥雞攤位，每天推著攤車外出到東菜市擺攤。

從餐廳老闆到推攤車出門，人生中經歷多項不同領域工作，他直呼這樣的「斜槓人生」一開始都超不習慣，感覺落差大，尤其在路上遇到熟人與朋友，起初會有丟臉的感覺。幸好在夜店學到與形形色色的人應對，幫助他敢勇於嘗試，在各領域創業過程，不會隔行如隔山，都能很快適應。

(中時 )