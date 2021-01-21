為了配合政府鼓勵生育政策，一銀宣布，生育津貼由原本第1胎5萬元、第2胎8萬元、第3胎以上10萬元，一口氣提高到每胎10萬元，雙胞胎更是一次補助20萬元。另外也提供結婚津貼每人3萬元及未婚聯誼補助，期望透過更完善的福利措施，鼓勵員工建立幸福和樂的家庭。

除了提供高額生育及結婚津貼外，一銀聘請專任護理師及駐診醫師隨時為員工健康提供完善諮詢及電話關懷服務，設置哺(集)乳室，不定期舉辦育兒哺乳講座，贈與女性員工「第一好孕包」及「第一媽咪包」，適時評估妊娠員工工作環境場域調整，懷孕期間提供全薪安胎假44天，積極推動員工職場健康照護。

為了讓育兒家庭平衡工作與家庭生活，一銀給予優於法令的全薪家庭照顧假及事假，提供彈性工時制度，讓有撫育未3三歲子女及照顧家庭成員需要的員工選擇，同時提供員工子女教育獎助金，以及企業托育合約給予員工優惠安全的托育協助，積極打造友善家庭的職場環境，讓員工更能充分的照顧小孩。

(中時 )