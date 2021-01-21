樹林鎮南宮新春嘉年華燈會取消。（新北市府提供／許哲瑗新北傳真）

部立桃園醫院院內感染衍生零星社區感染，新北市長侯友宜今下午緊急召開防疫會議，重申新北市會全力支援桃園防疫需求，「桃園挺住，新北才挺得住」；此外新北市各大宮廟春節活動宣布停辦，包括板橋接雲寺元宵晚會、樹林鎮南宮燈會、林口竹林山觀音寺元宵燈會均取消，除夕夜重頭戲法鼓山撞鐘也改線上直播。

民政局表示，板橋慈惠宮民藝大街躦轎腳、板橋接雲寺元宵晚會、林口竹林山觀音寺元宵燈會及春節雜技團表演活動、樹林鎮南宮新春嘉年華燈會、中和廣濟宮及福和宮春聯發送、初五迎財神等，均已確定取消。

此外，法鼓山除夕撞鐘改採線上直播、樹林濟安宮春節前水陸法會縮小規模、三峽廣行宮燈會延期辦理。另各宮廟將陸續召開管理委員會討論新春活動取消或縮小規模方式辦理，作出相關因應措施。

民政局指出，今年侯友宜新春發福袋行程取消，僅會簡單參拜祈求國泰民安，並以拱手代替握手、不合照，避免群聚接觸。

侯友宜表示，中央疫情指揮中心今證實零星社區感染案例出現，大家要有憂患意識，14天內會是最高峰期的危險時刻，新北市和桃園市是共同生活圈，很多同仁居住桃園到新北工作，也有很多新北市民在桃園工廠、製造業上班，部分區域跟桃園地理上密不可分。

侯友宜說，防疫不分你我，桃園挺得住、新北才挺得住，只要是中央、桃園需要的，新北會全力支援與支持，不要忘了去年1月21日疫情剛爆發時大家人心惶惶，如今時隔1年疫情依舊嚴峻，但很多人警覺心不在，提醒大家要有憂患意識，確實落實手部清潔、環境清消、配戴口罩等防疫工作。

(中時 )