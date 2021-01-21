中市霧峰區峰堤路，21日上午發生拖板車擦撞機車意外，騎機車的73歲曾婦，被撞倒地後，右小腿遭拖板車右後輪碾過，傷勢嚴重需截肢，地面留下大片血跡。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市霧峰區峰堤路，21日上午8點多，發生拖板車與機車擦撞事故，機車騎士73歲的曾婦，右腳遭輾壓，當場血流滿地，怵目驚心，拖板車67歲的陳姓司機，立即打119求助，經送中山大學附設醫院大慶院區救治，研判需截肢，陳姓司機表示，他並未看到機車，詳細情況，尚待警方調查。

21日上午8點多，由陳男駕駛的拖板車，載著鋼條，由峰堤路往西柳橋方向行駛，同時刻，73歲的曾婦也騎著重型機車，同方向騎乘，行經車籠埤抽水站，疑因拖板車超車時未注意到機車，陳男向警方表示，並未看到曾婦的機車，是碰撞後，感覺震動才發覺，當下也立即報警。

台中市警局霧峰分局交通分隊表示，拖板車右側車身與機車擦撞後，右後二組輪子，當場碾壓曾婦的右小腿，地面留下大片血跡，拖板車駕駛陳男表示，當時並未看到機車，經對陳男酒測值為零，詳細肇事原因仍須調查。

中市消防局溪南分隊救護人員到場，發現曾婦躺在地上，意識清楚，右小腿開放性骨折，看到骨頭，當下研判傷勢嚴重，須送往中山醫院大慶院區救治，中山醫表示，檢查後發現，曾婦左腳掌骨折，右小腿開放性粉碎骨折，立即安排截肢手術後，送加護病房觀察。

(中時 )