對於有媒體21日報導一名自臺灣出境之丹麥籍人士，於泰國檢出COVID-19陽性一事，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥特別澄清，該個案目前於醫院隔離治療中，研判為境外移入。媒體報導該個案出境後，於泰國檢出COVID-19陽性為不實訊息，呼籲媒體勿以訛傳訛。

莊人祥表示，該個案（下稱案874）為丹麥籍30多歲男性，2020年12月30日來台洽公，持有搭機前3天內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀；個案於2021年1月14日檢疫期滿，同日前往國內某公司洽公，因預定出境，於1月20日至醫院自費採檢，因檢出陽性確診（Ct值30），目前於醫院隔離治療中，研判為境外移入個案。

莊人祥指出，衛生單位於接獲案874檢驗陽性通報後，隨即展開疫情調查，初步了解個案檢疫期滿後，在台活動期間均有佩戴口罩，主要活動地為工作地點及住宿地點周圍，將進一步調查是否有其他公共場所活動史。

指揮中心重申，個案及疫情等相關防疫資訊，均應由指揮中心統一對外公布，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法。

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