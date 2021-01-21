2020 KKTV 第二屆「K劇大賞-年度動漫賞」完整得獎名單

KKTV 第二屆「K劇大賞-年度動漫賞」（KKTV提供）

年度最佳動漫：《異種族風俗娘評鑑指南》

年度最佳劇情：《輝夜姬想讓人告白：天才們的戀愛頭腦戰 S2》

年度最佳美術設計：《別對映像研出手！》

年度最佳動漫主題曲：鈴木雅之feat. 鈴木愛理〈DADDY ! DADDY ! DO !〉 /《輝夜姬想讓人告白：天才們的戀愛頭腦戰 S2》

年度最佳男聲優：小林裕介/《Re：從零開始的異世界生活 S2》菜月昂

年度最佳女聲優：大久保瑠美/《無能力者娜娜》柊娜娜

年度最迷人男主角：後藤可久士/《隱瞞之事》

年度最迷人女主角：伊蕾娜/《魔女之旅》

年度最想交往的角色：水原千鶴/《出租女友》

年度最希望成為的角色：可利姆維兒/《異種族風俗娘評鑑指南》

年度最值得補檔的舊番：《比宇宙更遠的地方》

KKBOX 集團旗下串流影劇品牌 KKTV 舉辦第二屆「K劇大賞-年度動漫賞」評選活動，最大獎「年度最佳動漫」由異軍突起的《異種族風俗娘評鑑指南》拿下；《輝夜姬想讓人告白：天才們的戀愛頭腦戰 S2》延續前篇氣勢，勇奪「年度最佳劇情」與「年度最佳動漫主題曲」等獎，表現亮眼。

《別對映像研出手》則以完美的分鏡獲得評審一致讚賞，在「年度最佳美術設計」脫穎而出！聲優獎項的部分，小林裕介完美詮釋《Re：從零開始的異世界生活 S2》主角「菜月昂」被迫不斷重複人生的心路轉折，奪得「年度最佳男聲優」；「年度最佳女聲優」則由大久保瑠美以《無能力者娜娜》中個性多變的角色「柊娜娜」拿下，細膩展現角色不同的面向是她獲獎主因。

「KKTV 第二屆「K劇大賞-年度動漫賞」評審團：A Jie、hinac、Hiko、小Ａ-黃以安、卡欸蝶、、波奇、亞次圓 _ Ylias、桿子、黑羽（依姓氏筆畫序）。（KKTV提供）

2020 KKTV 第二屆「K劇大賞」網站

https://hi.kktv.to/3aszvg

《輝夜姬》〈DADDY ! DADDY ! DO !〉「年度最佳動漫主題曲」

《別對映像研出手！》完美分鏡獲「年度最佳美術設計」

《別對映像研出手！》是評審團認同2020美術設計最為出色的作品，在色調與世界觀的設計上，將幻想與現實完美結合，動漫的分鏡亦無可挑惕，認為「年度最佳美術設計」非它不可。

「年度最佳男女聲優」小林裕介、大久保瑠美

個人獎的部分，小林裕介以《Re：從零開始的異世界生活 S2》「菜月昂」一角拿下「年度最佳男聲優」，「最佳女聲優」則由大久保瑠美以《無能力者娜娜》「柊娜娜」一角奪得。評審團表示，小林裕介將「菜月昂」歷經一遍遍死亡後的痛苦、掙扎、轉折與成長細膩地表現出來，「最佳男聲優」受之無愧！大久保瑠美將「柊娜娜」時而溫柔、時而冷酷的個性表露無遺，而隨著劇情推展，又能精準演繹角色的細微轉變，表現令人驚艷，因此將「最佳女聲優」頒給了她。

原創黑馬《比宇宙更遠的地方》「年度最值得補檔的舊番」

藉由動漫賞，KKTV 也請評審們在 KKTV 2020上架的近百部非跟播動漫作品中為觀眾推薦「年度最值得補檔的舊番」，沒想到竟讓評審們爭論不休，在推薦「強檔名作」還是「雋永小品」之間傷透腦筋，最後由《比宇宙更遠的地方》出線！該作無論故事發生地的描繪，或是角色刻畫上都下足功課，故事主軸清晰，細節環環相扣，哭點、笑點穿插交會，引人入勝，是當年最強的原創作品黑馬，也成為評審認為值得一補的經典。

《輝夜姬》「年度最佳劇情」當之無愧

〈DADDY ! DADDY ! DO !〉復古曲風超洗腦 登「年度最佳動漫主題曲」寶座

奪下「年度最佳劇情」的《輝夜姬想讓人告白：天才們的戀愛頭腦戰S2》，是被評審團譽為「教科書級」的作品！評審們表示，《輝夜姬》承襲漫畫的軸線，在動漫製作上去蕪存菁，劇情看似切割成數個大小單元，卻搭配得宜，且仍然緊扣戀愛喜劇的宗旨，整體架構完整，是非常厲害作品。

該作的主題曲〈DADDY ! DADDY ! DO !〉，由80年代情歌之王鈴木雅之操刀，並找來鈴木愛理跨世代合作，略帶輕快的復古曲風，完美呈現該作所傳遞戀愛喜劇氛圍，洗腦又朗朗上口的節奏，榮登本屆「年度最佳動漫主題曲」寶座。

台動漫社群指標性KOL評審團

KKTV 第二屆「K劇大賞-年度動漫賞」共設立11個獎項，邀請A Jie（動漫YouTuber）、hinac（動漫專欄作家）、Hiko（知名Coser）、小Ａ-黃以安（動活動主持人）、卡欸蝶（動漫YouTuber）、次郎（動漫Youtuber）、波奇（資深動漫新聞記者）、亞次圓 _ Ylias（動漫YouTuber）、桿子（動漫音樂創作YouTuber ）、黑羽（動漫YouTuber）（以上按照姓氏筆畫排序）等10位台灣動漫社群指標性的 KOL 組成評審團，從2020年 KKTV 上架並播畢之新番中選出得獎作品。另外特別感謝木棉花、Ani-One兩家動漫代理商共襄盛舉支援評選活動，一起將好作品推薦給台灣觀眾！

《比宇宙更遠的地方》。（KKTV提供）

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