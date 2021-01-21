在倫敦上市的線上交易平台IG周四宣布，規劃以10億美元現金和股票買下美國同業tastytrade；為其新的零售投資經紀業務經歷成功的一年後，揮軍北美市場。

新冠疫情帶動股市交易大波動，為IG平台和諸如英國的盈豐財資市場(CMC Markets)、Plus500帶來營收和獲利的飆升，以及美國的Robinhood以其簡易App交易取勝。

Tastytrade股東將獲得3億美元現金和價值7億美元的IG 6100萬股。IG稱其為公司史上最大一筆收購。

Tastytrade至今有10.5萬個活躍交易帳號，90萬個獨立的註冊。

Tastytrade資深領導團隊在合併後將留任，兩公司希望在下一財年的第一季完成交易。Tastytrade共同執行長表示，長期的目標是希望走向全球，等待了十年才找到合作夥伴。

(時報資訊)