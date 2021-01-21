寒假起跑，遇上國內新冠肺炎疫情升溫，台南市教育局建議師生寒假避免到外縣市並做好軌跡紀錄，至於畢業旅行是否停辦？教育局長鄭新輝表示，畢旅照常但避免到高風險區域，校內寒假營隊、課輔照常舉行，校外營隊若對象為非特定性，如無必要則建議取消。

台南市長黃偉哲今天被問到畢業旅行如何因應時，他說，畢業旅行是夏天的事，目前為止還沒決定，如果大家有防疫考量的話，會請各校從防疫角度思考要不要辦。

鄭新輝說，雖然台南市多數學校畢旅都已辦完，但仍有少部分學校還沒辦，今天已在校長會議告知各校畢旅不用停辦，但不能前往高風險區域，期末戶外學習活動也盡量在台南舉辦。寒假期間校內營隊、輔導課程照常，只需要做好防疫即可，但若是校外營隊為非特定對象，若沒有非參加不可的必要，則建議取消。

鄭新輝說，目前學校防疫物資持續滾動式定期檢討，目前物資無虞，也提醒學校隨時盤點，如有不足應立即補充。此外，他也請學校評估各項活動舉辦或參與必要性及風險性，非屬必要性活動宜改期或取消；必要性活動則採取室內100人、室外500人以上，應確實依集會活動防護措施及辦理原則規定辦理。

至於學校操場一向是社區居民運動場所，因對象具特定性，因此，還是繼續照常開放上學前、下午放學後的時候，提供民眾運動。

另，學校常有民眾來借場地辦活動或辦喜宴，鄭新輝說，若已借用且為婚宴使用，不方便再改變場地，仍出借，但需做好實名制等防疫措施，若為長期借用也要落實實名制，若為一次性出借性質，則暫停出借。

(中時 )