部立桃園醫院院內群聚感染擴大，除了移出原來計劃的近200名病患之外，繼19日之後，20日繼續大舉移出住院病患，目標是全院清空，包括先前所收治的所有新冠病人在內。

而在此同時，民眾對部桃醫院的送暖行動不斷，便當、飲料、卡片、花籃…送到醫院，讓部桃醫護人員感受到來自各界滿滿的溫情。

「喔咿～喔咿～」一輛接一輛救護車在部立桃園醫院（簡稱「部桃」）院區駛進駛出，忙著接走轉院的住院病患。部桃這一波移出住院病患的行動，全院共有169名住院病患轉移至其他醫院。

部立桃園醫院群聚感染，醫院清空消毒，門診病患大減。圖片來源 / 陳德信攝）

●轉移病患 全面消毒

部桃院長徐永年發表一封給國人的信表示，為避免院內感染擴大，院方也已經啟動一系列應變措施，關閉確診醫護同仁的活動病房，淨空樓層管制區域。「目前負壓隔離病房的患者已經全數移出，其餘病患也將協助轉院，我們會用最快的速度將病患移出，以確保病患安全。」徐永年在信中說。

為防病毒隨病患轉院而擴散，指揮中心高規格進行轉院行動，自風險區轉院的病患，轉院前須採檢陰性，轉院後須住專責隔離病房，部桃也區隔出轉院作業區，住院病患依病情輕重，能自行移動的由中型巴士接走，臥床病患則派救護車運送。

部立桃園醫院轉移住院病人。(圖片來源 / 陳德信攝 康健雜誌提供）

國軍化學兵現場待命，當病患上了救護車、車門關閉後，化學兵立即上前消毒全車，救護車才駛離，化學兵接著消毒作業區，下一輛救護車再駛進作業區接下一個病患。

病患送上救護車後，化學兵消毒車身，救護車再駛離。(圖片來源 / 陳德信攝 康健雜誌提供）

●門診照常 回診病患：醫院大消毒過現在很安全

儘管部桃全院清空中，門診沒有停，但因必須隔離14天的醫護人員到已達427人，門診診次及科別大幅縮減，主要是供病患回診拿藥。平日人潮熙熙攘攘的門診中心，今天只見零星病患進出，多為慢性病患領取慢性病處方箋。

部立桃園醫院門診照常。(圖片來源 / 陳德信攝 康健雜誌提供）

門診病患都知道部桃發生院內群聚感染，此時進醫院不怕嗎？一名病患表示，自己是來拿慢性病處方箋，「不來就沒藥吃了，一定得來」，他指著臉上的口罩說：「做好防護就不怕！」另一名回診的女病患說，醫院昨天才剛全面大消毒過，「現在很安全。」進醫院的門診病患都非常有安全意識，有人穿著防護衣、有人看完診出來上自家車前，先全身噴灑酒精消毒一番才上車。

部立桃園醫院轉出住院病患，化學兵加強院區消毒。(圖片來源 / 陳德信攝 康健雜誌提供）

一個送病人到醫院看診的計程車司機，在病患下車後，拿起酒精抺布消毒座墊、車門把手，這名平日在部桃排班的運將感嘆，原本一天可跑3,000元，這幾天只能跑500元。院區的便利商店及醫療用品店平日門庭若市，這兩天上門客人也銳減，便利商店員工表示：「只能共體時艱」。

●院長徐永年：我們沒有選擇戰場的權利

部桃院長徐永年在致國人的信中說：「身為以救人為己志的醫護同仁，我們沒有選擇戰場的權利，這是我們全體醫護同仁的共識。」「院內醫護同仁承受的壓力非常巨大，但他們仍兢兢業業，且不畏懼新興傳染病的威脅，持續守護在第一線，因此我相信桃園醫院仍有足夠量能因應這次危機。」

部桃由於地理位置，從新冠肺炎疫情爆發以來，就是工作量非常大的緊急應變專責醫院，從去年1月21日台灣出現第一例確診個案開始，參與這場戰役已一年，365天，每天都收治照護確診病人，最高峰時期曾在同一天收治30多名確診病人，並讓他們全部都康復出院。徐永年說，有這樣豐富的收治經驗，部桃很榮幸過去一年來能守護國人健康，「未來也將持續扮演這樣的角色」。

●雪中送炭 社會各界紛送暖

部桃醫護人員的付出，社會各界都看在眼裡，抗疫以來，各界送暖源源不斷，有企業每日送愛心便當給醫護人員，餐飲業者送去自家特色商品如手搖杯飲料、香濃咖啡、鹹酥雞、手工餅乾…，還有無數的個人或團體自掏腰包送吃的喝的用的，各種物資持續湧入部桃，手繪卡片感謝第一線抗疫醫護人員無私的付出與辛苦。

部桃設立感謝牆，紀錄抗疫以來各界送暖的點點滴滴。(圖片來源 / 陳德信攝 康健雜誌提供）

部桃特別設立一面「感謝牆」，紀錄抗疫路上收到的溫暖，部桃Facebook的小編忍不住寫下這樣的文字：「抗疫，就像通過一條黑暗的隧道，還好，我們都看得到前面的光亮，因為有大家！」

(中時新聞網)