總統蔡英文20日在民進黨中常會要求民進黨上下，「一定要守住」高雄市議員黃捷罷免案。對此，有媒體人分析指出，民進黨全力擋罷捷，勢必非常有可能牽動前高雄市長韓國瑜是否復出的動向，若罷黃正反票數都衝高，不論結果，韓國瑜毫無疑問會視罷免結果，來決定復出時機，媒體人「逆風的烏鴉」推測可能時間落在農曆年後。

前高雄市長韓國瑜，2020年5月4日赴市議會接受議員黃捷質詢。(圖/本報資料照)

媒體人臉書粉專「逆風的烏鴉」21日貼文指出，2月6日就要舉行罷免黃捷的投票。民進黨將傾全力要擋住這場罷免，他認為，一個顯而易見的理由是擋住罷捷，顯然比擋住「罷王」來得容易。一旦擋下來，民進黨就可以以此做為「止血」的停損點，向外宣傳報復性罷免已經退潮，被打回原形。

但如果罷捷成功，對國民黨又有什麼影響？最直觀的看法是「成功了，國民黨氣勢大振，當然是百利無一害」，所以就算不便明助，國民黨也會暗助這場罷免，就算罷不成，也要讓票數盡量衝高，讓民進黨無法止血。

但是，也有人推估，罷捷會高票不通過、同意票很接近罷免門檻。對此，「逆風的烏鴉」也指出，這對民進黨來說當然是大傷，因為這意味即便黃捷的形象和相對綠大於藍的選區，「罷免潮」還是持續，那接下來對民進黨「割萊委」的罷免運動，一定會挑選藍大於綠或藍綠基本實力相當的選區萊進行，恐怕就更擋不住了。

粉專進一步分析，若情勢照此推演，聲勢提高的除了國民黨，還有韓國瑜。回顧過去幾場選舉，在鳳山這個選區，國民黨唯一票數勝過民進黨的，只有2018的高雄市長之戰。罷免黃捷，韓國瑜、韓粉重不重要？當然重要。所以若罷黃票數拉高，最直觀的結果，就是「韓粉回潮」，否則斷無可能。

他強調，儘管實際情況很複雜，未必會是如此。但可預期的是至少會有一大批人會如此操作，且藍綠都有。而由於罷免黃捷的時間點很巧妙，正好在過年前；而目前外傳韓國瑜開始有動作的時間點，會落在農曆春節後。所以毫無疑問，韓國瑜也會盯著罷免黃捷的結果，來做決策。

奇妙的「清捷」效應 2月6日就要舉行罷免黃捷的投票。看起來，民進黨是傾全力要擋住這場罷免。除了候選人特質以外，一個顯而易見的理由就是擋住罷捷，顯然比擋住「罷王」來得容易。一旦擋下來，民進黨就可以以此做為「止血」的停損點，向外宣傳報復性罷免... 由逆風的烏鴉發佈於 2021年1月20日 星期三

(中時新聞網)