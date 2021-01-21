立委邱臣遠21日親自前往工地視察工程進度。（立委邱臣遠提供／陳彩玲基隆傳真）

立委邱臣遠21日親自前往工地視察工程進度。（立委邱臣遠提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市仁愛區仁二路137巷弄因地下停車場工程修改道路，交通險象環生，不僅路幅變小，又有連續彎道，所幸工程進度超前，建商初估8月底巷弄能恢復直線通行，停車場工程也預計明年3月完工。

基隆市平地有限、街道狹小，每逢假日市中心停車位一位難求，市府為改善停車需求，選定在信議國小啟動「地下停車場新建工程」，斥資4億1362萬元，中央補助2億3890萬元，因臨近廟口夜市，可有效舒緩周邊車流，目前預計明年3月完工，可提供348停車位，其中被迫改道的巷弄，也預計8月能恢復直線通行。

立委邱臣遠21日親自前往工地視察工程進度，目前進度超前1.08％，他認為，工程結束確實能有效紓解停車不足問題，但仍建議市府應進一步規畫設置停車場動態導引系統，提高整體車輛運行效率。

此外，邱臣遠表示，大多市民有路邊停車習慣，區域停車場看似空間不足，但實際上路外停車場仍有許多餘裕空間，因此，建議將路邊與路外停車場一起納入檢討，他也提及，市區商圈有大量臨停需求，可以採取前10分鐘不收費方式，提高周轉率，或考慮將路邊停車與路外停車採取差別費率，鼓勵民眾以路外停車為優先選擇。

(中時 )