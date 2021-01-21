不久前西門町出現「徵男友」、「徵乾爹」的風潮，一度讓西門町成為許願池，不少人身上掛著牌子，等待「有緣人」出現，原本以為風潮已經逐漸退燒，不過最近再次出現正妹舉牌「女神徵乾爹」，不過仔細看，正妹不僅是研究高材生，也不是真的要徵乾爹。

正妹女研究生在西門町舉牌徵乾爹，其實是宣傳手法，並非真的要找乾爹，牌子上寫著「礁藻女神誠徵乾爹」，底下標註「不用買名牌包，也不用請吃大餐，一毛不花，只花你60秒連署，就可以把我贖回解脫」。

根據《周刊王》報導，徵乾爹是環保團體的宣傳活動，發起者是台師大環境教育所研究生王南昕，因為擔心海岸生態保育，為了吸引民眾目光，想出這活動來鼓勵民眾簽名連署「搶救藻礁」的公投，救救桃園大潭藻礁。

去年中油公司施作第三天然氣接收站工程，因為工作船擱淺，導致0.58公頃的藻礁遭到破壞，刮除深度達50公分，範圍內的柴山多杯孔珊瑚內皆有船舶破壞痕跡，嚴重傷害大潭藻礁生態，恐需500年以上才能恢復，環保團體發起「搶救藻礁公投」行動，去年12月第一階段連署，中選會審議已經通過，目前邁見第二階段的連署書，這也是台灣第一次用公投，表達保護環境的決心。

(中時新聞網)