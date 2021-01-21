行政院長蘇貞昌日前宣示將設嘉義、屏東科學園區，行政院長李孟諺今(21)日表示，期待這兩個園區設置，形成南部科技廊帶，提供更多優質工作機會，讓年輕人返鄉，目前屏東科學園區的選址在六塊厝較明確，嘉義則還在評估中。

科技部上午在行政院會報告「第11次全國科學技術會議總結」。行政院長蘇貞昌指出，科技就是國力，也是一切產業的基礎，不只帶動國家經濟成長，更是解決問題、提升人民生活品質的重要利器。

蘇貞昌說，過去台灣是以「代工經濟」為主，未來除了要在既有產業創新的基礎上再升級，要全面走向「創新經濟」，一起驅動社會進步，科技也不再只是單一課題，而是要回應環境需求、社會變遷，並與產業連結。

對於嘉義、屏東科學園區的規劃，科技部次長林敏聰在院會後記者會說，未來科學園區發展，不同於原來傳統大量生產、代工製造業的方向，面對數位經濟發展，產業加值是重要元素，另外，在地元素也很重要，共同創造、享受經濟成果。

林敏聰說，科技部長吳政忠提出小而美、優生活、低耗能三大方向，現在科技部積極了解地方產業結構中，也會跟地方政府密切合作，並將規劃長期方向。

李孟諺則表示，期待嘉義、屏東科學園區設立，讓南部形成科技廊帶，提供更多優質工作機會，讓更多年輕人可以返鄉、安居樂業。

李孟諺說，屏東科學園區選址比較明確，就在高鐵六塊厝，嘉義則由副院長沈榮津召集會議評估位置。

蘇貞昌表示，總統蔡英文重視台灣科技發展，行政院也從預算、政策、環境、人才，全面投入。請科技部儘速研提未來四年「國家科學技術發展計畫」，作為推動科技發展政策的依據，後續也請各部會落實推動。

(工商 )