近兩年資本市場友善正面關注的新創事業與青創事業，無不摩拳擦掌希望能夠積極與資本市場對接，不過，亞太青年創新創業協會創會會長邱華創提醒，中小企業或青創的企業主面向資本市場時，有時會有形形色色的「意識形態不願意」，但應正面掌握資本市場的各種有機元素借力使力，企業才會夠牛。

而走過疫情難關的2020年，迎接2021年，許多企業家或金融業的聚會，常以「牛轉乾坤」，互祝大家在2021年能夠在華人的牛年，事業鴻圖大展。而金融市場在特斯拉股價創新高下帶出榮景，以及馬斯克（Elon Musk）成為全球首富的對應下，新興事業的經營模式與商業模式已然出現，而資本市場也多抱持樂見其成。

曾擔任全美百強企業、國內外知名巨型金融機構董事、獨立董事、總經理、投資長、執行長、策略長，市場知名的金融、管理才子的亞太青年創新創業協會創會會長邱華創強調，有不少青創業者口中說，想與資本市場對接，希望借由資本市場帶進資金、強化管理、引進先進技術、吸引更多優秀人才，然而，雖然口中期望著與外部資本市場對接，不過，心理卻恐怕仍固守著，自己沒跟上時代的守護狀態及很多潛在「意識形態不願意」的心態。

邱華創指出，常見的「意識形態不願意」問題，包括不願意財務透明化，不願意授權制度化，內部的採購、通路價格與獎金結構未健全化，因此也衍生了不少「意識形態不願意」的表現。

此外還包括有些「老闆」嘴巴上，望想或妄想有資本市場的估值加持，但心裡面還是覺得「公司是我的」。面對資本市場的法人投資，壓根兒還沒接受資本市場是投資者的身份，還當成是外部人，飄忽不定的心態沒確實認知這些是以股價的溢價，真金白銀掏錢認同公司並且要一起茁壯公司，未來要一起共創也共享共難的「重要股東」。

因此，在向專業法人說明時，不禁又想憑藉著多年的業務開發手腕及「業務性質導向的口條」，情境像在意圖舌燦蓮花的「說服」或「說贏」法人投資人，而不是好好專業的說明經營模式、商業模式與市場及公司展望，而缺乏基本面支撐的過度承諾與表達，或者談話中三不五時，文不對題或錯用的說及資本市場專業術語，反而令人覺得有點啼笑皆非。

邱華創分析，還有些業主以「拍胸脯保證」、「我的人格擔保」當作說明公司經營與基本面的對應，或屢屢出現缺乏具體數據支撐與合理邏輯推斷的吹噓形容，「不是我個人吹牛，市場上我說第二，應該沒人敢說第一；不要問我營收以後怎麼來，我說的數字，以後就會做到」，以為用這一套套路，資本市場的投資人，就信以為真。

殊不知，企業在歷經資本市場化後，公司的投資人，是多數且多元的，這些不特定的多數投資人，其中的專長背景可以包含各類財務、管理、製造、法務專家、同業、媒體、監理機關等。對公司而言，這些不特定對象的投資人，有誰會因為只憑著「老闆們拍胸脯的人格擔保」，而相信缺乏專業的基本面財務報表及說明，並且就掏出錢來買股票？支持公司的發展？

邱華創強調，資本市場常以具備全球最佳資金與人才的「華爾街」形容金融市場的代表，他在外商金融機構任職時，每年要好幾次回紐約總部開會與交流，也有幸成為台灣極少數身歷其境華爾街的人才。

邱華創說，華爾街每個階段關注的資本市場主題，如網路、共享經濟、AI等，雖然會有不同，但其金融專業更迭創新、引領全球經濟的精神亙古未變。

邱華創表示，企業與專業的資本市場良性結合，帶給企業長期良性發展的個案已不勝枚舉。中小企業或青創的企業主們應提醒自己儘快拋開「消息報好不報差」，安排公司主管仍想「家天下」，以及面向資本市場時，形形色色的「意識形態不願意」等不利因素，企業應正面的掌握資本市場的各種有機元素借力使力，才會夠牛。

(工商 )