副總統賴清德今在臉書恭賀美國新任總統拜登（Joseph R. Biden Jr.）、副總統賀錦麗（Kamala D. Harris）就職，並肯定駐美代表蕭美琴，不料放了一張兩人在華盛頓特區美國獨立紀念碑前的合照，下面竟然樓歪了。（摘自賴清德臉書）

副總統賴清德今在臉書恭賀美國新任總統拜登（Joseph R. Biden Jr.）、副總統賀錦麗（Kamala D. Harris）就職，並肯定駐美代表蕭美琴，不料放了一張兩人在華盛頓特區美國獨立紀念碑前的合照，下面竟然樓歪了，有人說，「2024最佳拍檔」；有人卻說，「拍得像韓劇」。

賴清德今在臉書指出，駐美代表蕭美琴Bi-khim Hsiao受籌辦單位正式邀請，代表台灣出席就職典禮恭賀新政府就任，台美關係不斷深化，謝謝外交團隊的努力。

賴清德說，的確，民主得來不易，既珍貴且脆弱，需要好好保護。只要跨越黨派，有共同的理想，國家就能繼續往前走。台灣跟美國一樣，捍衛相同的目標，是彼此強有力的夥伴。

賴清德表示，祝福拜登總統與賀錦麗副總統推展國政順利，台灣會是美國堅實的盟友！

由於臉書放的照片是賴清德與蕭美琴在華盛頓特區美國獨立紀念碑前的合照，天氣寒冷，畫面呈現灰色調，蕭美琴穿著黑大衣、賴清德穿著黑夾克，不料這樣畫面下面留言卻整個歪樓。

有人留言說，「2024一起前行」、「副總統美琴美女」、「感覺這兩位是未來的正副總統」、「好美的照片」、「不仔細看以為兩人有牽手」、「服裝很美」、「純粹覺得兩位的裝扮、背景、構圖很好看的一張照片」、「郎才女貌」、「為什麼拍得好像韓劇男女主角在海外重逢的感覺」、「2024正副總統？」「畫面太美好」、「2024能實現這俊男美女劃面」。

更有人留了，「這二位好像是正副總統後選人」，結果下面一片按讚，更指「給推」。

(中時 )