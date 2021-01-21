美國總統拜登於美東時間20日上任，對於中美台未來關係的發展，陸委會21日表示，中美將持續維持長期競爭結果，而未來政府也會在過去累積的基礎上，持續深化台美關係。而對於大陸外交部21日凌晨宣佈，決定對在涉華問題上嚴重侵犯大陸主權、負有主要責任的28名美國反華政客實施制裁，陸委會回應，台美交流屬正當作為，呼籲對岸應調整對台錯誤的政策，才有助於促進兩岸人民的福祉與良性互動。

邱垂正說，拜登上台後，中美仍會維持長期競爭的結果，對於未來的情勢發展，政府都會持續觀察。對於未來台美關係發展，邱垂正說，台海和平穩定有利於印太區域繁榮、穩定，呼籲對岸，對區域和平要承擔應有的責任，台美未來也會在過去所累積的堅持基礎上，持續深化友好的夥伴關係。

而對於大陸外交部21日凌晨宣佈，決定對在涉華問題上嚴重侵犯大陸主權、負有主要責任的28名美國反華政客實施制裁，邱垂正回應，中華民國是主權國家，台灣與美國在國際社會上友好互動，深化各領域、各層面的交流，為正當自然的作為，中共對美前官員實施制裁，反映中共對民主價值以及制度運作的缺乏認知，呼籲對岸，調整對台錯誤的政策，放棄矮化台灣及軍事外交的打壓、威嚇，才有助於促進兩岸人民的福祉與良性互動的發展。

(中時 )