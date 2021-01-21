在桃園上班錯了嗎 同居男友要她離職搬回家 OL崩潰回嗆（翻攝 臉書社團爆怨公社）

衛生福利部桃園醫院感染擴大，確診的護理師及親友足跡成為矚目焦點。 但一名在桃園上班的女子，上網貼文爆怨，同居男友近日除了不斷要她離職，還叫她「最近先回家住」，原因只是因為她在桃園上班。讓她瞬間爆怒回嗆：「在桃園上班錯了嗎」。

一名彭姓網友今日在臉書社團「爆怨公社」PO文指出，最近疫情緊張，男友一直叫她離職，「因為我在桃園南崁上班」。今天還直接求她「回桃園家住」，讓她直接爆氣回嗆「在桃園上班錯了嗎？！我是染疫了嗎！？在桃園上班就該死被嫌棄嗎？」

在桃園上班錯了嗎 同居男友要她離職搬回家 OL崩潰回嗆（翻攝 臉書社團爆怨公社）

曝光的對話截圖當中，男友先是要她「妳最近先住妳家吧！疫情這樣，妳又在桃園上班」，原PO則是生氣秒回「那我搬回家住就好，我是感染了嗎？還是身上都是細菌？」，男友一時不知如何回應，只回「不是這樣說」，讓原PO崩潰回嗆他「在桃園上班我就該死嗎？」

網友看到文章紛紛回應，「這種就是標準的大難臨頭各自飛的男人」、「這種男朋友真的可以丟了，爛爆」、「人性這個時候就出現了」、「只會做這種沒建設性的擔心，真的不適合在一起」。也有桃園網友留言嘆道，「桃園人不止被貼標籤，已經要被獵巫了」、「最近大家聽到『桃園』都離的遠遠的，莫名奇妙」。

原PO稍晚也補充說明，謝謝大家關心，並指出最近工作壓力大，又看到男友傳來這樣的訊息，才會直接爆炸。她說上下班期間，公司和自己都有做好防疫措施，還是會跟男友溝通。一起渡過這段難關。

(中時新聞網)