南韓天后級女團少女時代的隊長太妍（本名金泰耎），在一些團員們合約到期離開原所屬公司後，近年她主要都是以個人身分回歸樂壇，每次新作品都會拿下亮眼成績，是許多粉絲的女神；最近太妍模仿一名日本2歲女童可愛演出的樣子，豈料遭到部分偏激網友砲轟，狠批她是「賣國奴」。

近期日本一名2歲女童Nonoka參加歌謠比賽，綁著兩顆小包包頭和隨著音樂擺動身體的模樣，一舉一動都超萌，影片迅速被分享在各大社群平台；而南韓女神太妍也迷上Nonoka，日前在IG曬出特地綁了兩顆小包包頭，模仿Nonoka甩手、搖頭等動作，還原Nonoka比賽唱歌的模樣，引起粉絲熱烈討論。

最近太妍模仿一名日本2歲女童可愛演出的樣子，豈料遭到部分偏激網友砲轟。(圖/ 摘自太妍IG)

日韓關係一直都很敏感，部分網友被太妍的行為惹火。(圖/ 摘自太妍IG)

不過，日韓關係一直都很敏感，部分網友被太妍的行為惹火，瞬間被惡劣言論洗版，「有沒有腦？作為韓國代表女團成員居然模仿這個」、「妳不知道NO JAPAN嗎？」、「賣國奴」、「有沒有人管管她」、「真的敗好感耶」。

但也有許多粉絲跳出來力挺偶像的可愛舉動，認為她只是覺得Nonoka很萌很有趣，和一些酸民所謂的「宣揚日本文化」完全沒關係；有人更納悶，為何一些大公司翻唱日本歌曲或改編日本電視劇都沒事，太妍只是在IG分享影片就被罵「賣國奴」，痛罵那些黑粉「雙重標準」。

太妍是少女時代隊長，有精靈女神般的外貌，加上悅耳的好歌喉，每每推出個人新歌都會搶下各大音樂節目的第一名；另外也是少女時代子團少女時代-太蒂徐和少女時代Oh!GG的一員。

(中時新聞網)