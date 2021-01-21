市議員張顥瀚表示，去年得知消息後，立即與教育處到場會勘。（基隆市議員張顥瀚提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆是中正區忠孝國小操場2014年改建，但排水工程施作不佳，導致地面有多處坑洞、空間破損嚴重。（基隆市議員張顥瀚提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆是中正區忠孝國小操場2014年改建，但排水工程施作不佳，導致地面有多處坑洞、空間破損嚴重，時常有學生、民眾運動時不慎摔倒受傷，議員爭取百萬經費修繕，去年底順利招標，預計3月中完成操場改建。

忠孝國小校長蘇勇輝表示，學校操場曾於2014年進行改建，但當時經費有限，僅施作鋪面更新工程，並未改善排水設施，導致操場長期都有積水現象，並逐漸產生龜裂、破損等狀況，近年持續與市府申請經費，但礙於年限規範，遲遲無法順利獲得補助。

市議員張顥瀚表示，去年得知消息後，立即與教育處到場會勘，發現最大問題在於校園排水系統，導致操場空間破損嚴重，也讓學生及民眾經常不慎跌倒、受傷，因此，立即向市府爭取預算改善，最終取得近百萬元經費。

張顥瀚指出，忠孝國小位處於半山腰上，大型工程車出入不便，要改善校內排水必須花費龐大資金，與相關單位研議後，決定效仿七堵堵南國小操場改建工法，不僅大幅降低費用，也有效延長使用壽命，他說，工程已於去年底順利招標，今年1月10日開工，預計3月中完成改建。

(中時 )