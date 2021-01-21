國民黨的執政縣市首長發出「桃園限制令」，禁止縣府員工到桃園出差，民進黨發言人、新竹市議員劉康彥今表示，「面對疫情的威脅，我們共同的敵人是病毒，不是自己人，唯有團結才能有效做好防疫工作」；而不是彼此孤立，更不是政治對立。

劉康彥指出，桃園作為台灣的國門，肩負守護國境大門的第一線，承擔了比其他縣市更大的風險與壓力，如今，桃園面對嚴峻的疫情挑戰，應與桃園站在一起，支持一同抗疫。

劉康彥表示，日前才看到馬政府時期的前衛生署楊志良說出帶有歧視醫護人員的冷血言論，國民黨不但沒有人出面譴責、制止，甚至還為他辯解。更讓人感到遺憾的是，國民黨竟然利用疫情進行政治操作，透過人民對疫情的不安，製造不同縣市間的對立，造成台灣防疫的缺口。

劉康彥再次呼籲國民黨，應立刻停止政治操作和製造莫須有的恐慌，病毒的威脅是不分藍綠、不分縣市，若是大家不能團結一心，這一年來，台灣在防疫上的所有努力，恐將會出現危機。

他強調，呼籲全體國人保持警覺，持續遵從防疫指揮中心的指示，落實防疫工作，也請繼續給予第一線所有的防疫人員加油與支持。

(中時 )