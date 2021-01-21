國發會主委龔明鑫21日表示，國發基金為協助所投資的公股行庫、國營事業等泛公股事業進行數位轉型，未來將責成國發基金派任的董、監事提案要求公司經營團隊提「3～4年的數位轉型計畫」。

依國發基金統計，國發基金目前直接投資的事業有62家，其中有派任董監事的有49家，龔明鑫表示，這些泛公股的事業的經營團隊可能也想進行數位轉型，但礙於數位轉型需投入不少資源，並且會讓獲利變得難看，高階主管更可能因此被換掉，因而不積極，然而這是一個長期、短期之間的選擇，數位轉型勢在必行。

龔明鑫說，為促成數位轉型，將責成國發基金所派任的董、監事在董事會提案要求經營團隊提未來3～4年的數位轉型計畫，希望這些泛公股、國營事業可以變成整體產業轉型升級的轉變者。

在49家有派任董、監事的事業裡，會以哪些事業為優先？龔明鑫強調，以公股行庫及國營事業為為優先，其他直投事業也須自提計畫，說明如何強化數位轉型。

萬一派任的董、監事提案了，但是董事會沒通過怎麼辦？龔明鑫表示：「這表示這家公司有更合適的股東，那我們就把這家公司的股票賣掉呀。」

(工商 )