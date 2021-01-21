GoShare去年繳出漂亮成績單，用戶數成長刷新紀錄，較去年同期增加150%。新年度一開始就宣布進軍高雄，首波投入700台，並延著高雄捷運十字路網布建服務區；另外，較早布局高雄的WeMo Scooter 也在日前宣布擴大高雄前鎮、三民與鳳山區等營運範圍，若再加上iRent等競爭對手，高雄將有3000台共享機車可供民眾使用。

GoShare新事業總監姜家煒表示，Goshare服務包括從日常趴趴走的「GoShare隨借隨還」、暢遊山海景緻的「GoShare DOTS定點借還」，以及為企業差旅量身打造的「GoShare for Business 企業方案」3種。目前從北到南總計有6000台車投入台北、桃園、台南、新北、雲林等5座城市，以及位於新北海岸線佈建的定點借還服務，車款涵蓋Gogoro 2、Gorogo 3、Gogoro VIVA及Aeonmotor Ai-1 Comfort等4種白牌與綠牌車款。

隨著新服務上線，GoShare同時提供限時起跳價免費優惠，高雄服務區騎乘可額外獲得「用Visa卡付款趟趟20元騎乘金回饋」、「用台新卡付款趟趟最高50%回饋」、「完成騎士調整賺4倍獎勵」等加碼好康。此外，WeMo則自即日起至31日於高雄前鎮、三民與鳳山區營運範圍，推出隨機享有1分鐘僅1元租車優惠，若邀好友加入WeMo Scooter並於高雄首騎，還可獲得在地美食餐廳票券的抽獎機會。

GoShare將在高雄提供Gogoro VIVA、Gogoro 2、Gogoro 3等3種車款選擇。（GoShare提供）

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