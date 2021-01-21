超市開生活雜貨店中店，注入年輕日系新血！婆婆、媽媽主顧居多的全聯和文青喜愛的日系生活雜貨品牌MUJI無印良品合作，去年9月在嘉義興業西店開店中店，今（21）進駐大安延吉店，開台北首店，強強聯手互相拉抬、成功「換粉」，目標年底前開60店，全聯總經理蔡篤昌表示，期望合作後「可增加店內遊逛性、雙方粉絲可交流」。

蔡篤昌認為，持續展店需要新的帶路雞和新客，這次合作店中店，談了2年，雙方「良質與良值」與「買進美好生活」理念和訴求一致，讓全聯在生鮮、乾貨的強項外，增加無印良品的保養、文具、紡織等品項，未來可同步累積會員點數、也預計開發全聯獨家販售的商品。無印良品總經理梁益嘉表示，進駐超市是全球獨有首創的先例，從嘉義興業西店店多了很多婆婆媽媽的新顧客，看到與全聯合作可觸及無印良品無法展店的地方。

全聯花7年拆掉既有效益不高的美妝區，發現引進無印良品的門市，以保養品最熱銷，顯示補足需求空缺，目前人氣熱銷前2名明星商品是溫和洗面乳、溫和去角質洗面乳，懷舊棉花糖、化妝棉、即食迷你拉麵雞汁風味等也受歡迎，21日歡慶大安延吉店中店開幕，購買無印良品商品滿799元送溫和洗面乳、溫和去角質洗面乳，送完為止。

大安延吉店無印良品店中店有18個貨架、約30坪空間，是目前全台最大門市，品類結構完整；現有11家店中涵蓋雙北、桃園、雲林、嘉義、高雄、宜蘭，接引進無印良品熱銷商品，讓消費者有更多選擇，蔡篤昌說業績最高可占單店營收5％，年底前展至60店，會以6都250坪以上的門市為優先。

愛買水湳店首度引進彰化名店「盅龐水產」熱銷前三名有鮭魚握壽司、鮭魚生魚片和綜合握壽司。（愛買提供）

愛買的生鮮嚴選結合超人氣平價海鮮餐廳，在賣場內打造最強海鮮店中店。愛買水湳店首度引進彰化名店「盅龐水產」，主要販售新鮮生魚片壽司商品，每日有工作人員進駐賣場工作，在低溫處理室新鮮製作壽司，也可為消費者現點現做。海鮮店中店推出後，深受消費者喜愛，銷量常占單店海鮮類別的前3名，熱銷前三名有鮭魚握壽司、鮭魚生魚片和綜合握壽司。

微風超市日前改裝，增設「廚房用品區Kitchenware」。（微風提供）

微風廣場微風超市日前改裝，增設「廚房用品區Kitchenware」，讓消費者在料理上有更完整的提案，強化餐廚用品，讓高級的廚房鍋具、餐瓷用品走入生活。引進品牌包括首次進駐的德國知名鍋具品牌WMF，其他還有法國鑄鐵鍋Staub、Le Creuset，日本柳宗理與法國Christofle等知名餐具品牌，與Joseph Joseph等用品、美國Soda Stream氣泡飲機等小家電及餐瓷用品，提供一次購足的選擇。

微風超市日前改裝，增設「廚房用品區Kitchenware」。（微風提供）

此外，也以法國Christofle餐具品牌知名的24件組餐具，回饋微風消費者。除了餐瓷，烘焙用品也整合食品提案，未來將在專區舉辦烘焙和烹飪教學；也會規畫主題實演活動區，透過主題、季節活動、專家示範料理實演，讓消費者試食、體驗。

(中時 )