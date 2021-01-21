苗栗縣政府推動多元閱讀教育，爭取872萬元經費，採購149所國中小共3萬6819冊新書，以提高學生擁書率及紮根閱讀，讓學生以及利用社區共讀站的居民，能夠多元閱讀帶動終身學習的風氣。

縣府教育處教育處圖資科長彭秀珍表示，2019年底獲核定經費872萬元，其中教育部補助784萬8000元，縣自籌87萬2000元，辦理國民中小學圖書館充實館藏計畫，經過書單蒐集、圖書審查、採購等作業程序，今年各校喜獲新書，提供校內師生以及共讀站附近居民更豐富圖書資源。

圖資科說明，以各級學校藏書量及學生擁書率為依據，補助最高上限10萬元、最低4萬元採購圖書，另補助原住民重點學校暨社區共讀站主題書各3萬元，各校依照師長教學需求與學生閱讀喜好等因素而擇定書單，各校最少新增圖書135冊，最多532冊，共為149所國中小添購3萬6819冊新書。

目前縣內各國中小藏書量高於1萬冊學校，國中達76.5％，國小達74.8％；國小生每人平均擁有圖書達55本，國中生每人平均擁有圖書達39本，希望藉由增加多元閱讀素材，帶動國中小閱讀風氣，培養師生與社區民眾閱讀素養與帶得走的競爭能力。

(中時 )