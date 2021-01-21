近日，國立政治大學國際關係研究中心教授劉復國指出，2020年台灣對大陸包含香港的出口占台灣總出口佔43.8％，創10年的新高。與先前總統蔡英文稱「不要把雞蛋放在同一個籃子裡」，情況大相徑庭，對此，陸委會21日回應，是因為受疫情影響，台灣相較於他國，生產線維持正常營運，大陸需要零件，台灣能提供最即時的供應，而從品項來看，半導體等ICT（資訊與通信科技）產品佔了出口貿易的一半。

邱垂正表示，台出口大陸貿易呈現高比例，是因為大陸去年對台灣的晶片依賴度高，也與去年美國制裁華為等大陸企業有關，而在疫情下，台灣相較其他國家，維持完整生產線，大陸需要零件，而日韓部分生產線停運，台灣成為能夠最即時提供半導體等ICT產品的國家，而從出口品項來看，ICT產品也佔出口貿易一半。

至於台灣對大陸投資金額在去年也有增加，邱垂正說，是因為2019年政府核准金額來到最低點，因此相較於2019年，有成長趨勢，不過實際到位金額也只有3成左右。

(中時 )