倚強上櫃股票 自1/22起暫停交易 18:122021/01/21 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心21日表示，倚強公司（3219）上櫃有價證券自1月22日起暫停交易。 倚強公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自1月22日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 119家上市櫃公司 明年3月中要先公告自結獲利 防疫優先 竹市鳳凰志工22日起暫停支援 (工商 ) #倚強 #暫停交易 #公司 #上櫃股票 #櫃買中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 糧商DF炒案 央行：最重處以撤照停業 18:192021/01/21 財經 大陸三大電信商要求紐交所覆議下市 10:432021/01/21 財經 台股狂飆 元大台股領航N跟進創高 17:092021/01/21 財經 《期貨》台灣生技期貨取得美CFTC交易許可 16:482021/01/21 財經 《港股》恆指震盪 收黑0.12％ 16:482021/01/21 財經 傳產股委屈 大股東紛敲進自家股票 04:102021/01/21 財經要聞 《金融》3大尾端風險 比特幣首列最擁擠交易 10:172021/01/21 財經 今日股市備忘錄 04:102021/01/21 證券．權證 高人氣ETF！國泰台灣5G+股價狂飆新高 12:592021/01/21 財經 權證星光大道－緯穎 內外資齊步喊多 04:102021/01/21 證券．權證 連騰科技21日每股25元掛牌興櫃 08:592021/01/21 財經 財經熱門新聞 台積電重招擋陸晶片業攬才 中芯遭警告難有第2個梁孟松 - 財經 防疫保單熱銷近15萬張 保險局示警 - 財經 - 工商 掌門要被關1年半 三星危險了？ 高管爆打敗台積電可能 - 財經 澳地盤又被踩？ 1國搶肥單 成陸最大焦煤供應商 - 財經 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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