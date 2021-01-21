為配合中央防疫升級，史上第一次，由中華道教聯合總會監製推出「如願線上祈福平台」，為信眾提供一站式線上祈福點燈，打造新型態的祈福模式。集合台灣各地的15間大宮廟，在庚子年歲末（25日到29日）連續5日舉辦跨神系的謝神祈福法會，在15間宮廟誦經、上疏文，並透過線上直播的方式讓台灣民眾在家防疫，也能一同參與謝神祈福法會保平安。

並隨機贈送各大廟宇提供的發財錢母及開運平安結緣品，副總會長于美人表示：「集結這香火鼎盛的15間大宮廟非常不容易，面對疫情的考驗，盼望透過新科技安定人心，守住香火，將傳統新春習俗配合防疫措施，透過新型態的如願線上祈福平台，讓海內外的民眾不用出門、不用排隊、減少群聚，在世界各地都能夠參與祈福、祈求安定，給予心靈上的寄託與平靜。」

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