台積電領軍、盤中以679元再創歷史新高，台股指數收在1萬6153改寫新高；台積電不斷創新高，身為原始股東的國發基金真是「賺翻了」，抱股34年後，攤提持股成本僅有0.3元，國發基金持有台積電16.5億股，若以今收盤價673元結算下來，市值已破1.1兆元，羨煞所有投資人。

有媽媽年輕時買了13張台積電股票，兒子驚訝發現PO上網，直呼「放到沒成本」，現在市值都飆破800萬元，沒想到國發基金投資眼光更神準，0.3元才是真正「沒成本」。

台積電1986年創立之初，是由工研院與荷蘭飛利浦電子合資成立，國發基金扮演扶植產業的角色，成了原始股東，當時以每股10元、共投入22億元認股；抱股34年來，隨台積電配息配股、規模不斷擴大，成了「護國神山」，攤提後換算下來，國發基金持有台積電成本每股僅0.3元；根據統計，國發基金目前持有台積電16.5億股，持股比例為6.37％，為台積電最大單一法人股東。

台積電近年每股發放10元的現金股利，現在也成了國發基金重要的獲利來源；國發會主委龔明鑫今表示，國發基金賺錢規模變大，預計今年有繳庫170億元的能力，去年繳庫金額則是123億元。

官員補充說明，國發基金去年盈餘約240億，其中，台積電的現金股利就佔了165億元，並以太陽「放大光明」來形容台積電，這才創造國發基金今年繳庫170億元的能力。

官員表示，擁有台積電16.5億持股是可遇不可求，有台積電做後盾、創造穩定的現金流，國發基金才能勇於投資、承擔風險，可以配合政策、協助投資新創事業，強化台灣產業競爭力。

(中時 )