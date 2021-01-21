國民黨立委馬文君在美國總統就職典禮前，質疑政府自以為台美關係史上最好，卻無法獲得邀請函，隨後駐美代表蕭美琴宣布出席美國總統就職典禮，遭網友批評「唱衰」台灣。對此，國民黨主席江啟臣今天受訪時緩頰，國會議員基於監督，看事情有不同角度，但只要有助台美交流，國民黨都正面看待，強調台美關係應回到務實、實質、永續。

江啟臣說，過去美方都有邀請立委等我方代表組團赴美參加美國總統就職典禮，此次因防疫關係，美國縮小就職典禮的規模，不管如何，只要有助於台美關係交流，都正面看待。

不過，江啟臣提醒，台美關係更重要的是，如何把形式上的交流，轉換成實質互惠的內容，比如疫苗、防疫，這才是我方更需要的，也是蔡政府要加油的地方，台美關係應回到務實、實質、永續。

江啟臣表示，美國現在內部局勢複雜，拜登上任應會先著重防疫、經濟、種族等內政，而蔡政府國安高層也要提早沙盤推演，未來美方對東亞局勢與兩岸關係如何著墨，其對外政策與兩岸關係的作法，是否和過去有所不同。

被問到藍委馬文君言論遭網友酸「唱衰」台灣，江啟臣強調，國民黨向來主張「親美和陸」，正面看待有助於台美的交流，但國會議員基於監督角色，敦促政府的立場，這是每個國會議員看待此事的不同角度，整體而言，還是希望看到台美關係真正實質深化。

江啟臣指出，尤其拜登過去擔任副總統時，跟馬政府有很多交流，準國務卿布林肯在當時也協助台灣參與國際組織，未來能否持續或會有什麼樣的調整，他呼籲外交與國安單位要提前思考。

至於此次蕭美琴直到最後一刻才確定獲邀出席，江啟臣說，過去通常蠻早就會接到美國邀訪，因為各單位要準備，有很多行政流程，包括立委要組團，這一次到最後一刻才宣布，的確很多人懷疑邀訪的過程是不是有遇到什麼困難。

江啟臣認為，外交部如果要安撫人心，就應該告訴大家整個過程是否遇到困難，最後如何獲得，這也有助於國人了解台美關係現狀。

(中時 )