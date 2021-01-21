近日國內新冠肺炎疫情再傳本土個案，為了守護家扶兒少及全體國人健康，並減少群聚帶來疫情擴散之風險，家扶基金會決定取消原訂在1月31日的《家扶七十心無限音樂會》。（家扶基金會提供／林良齊台北傳真）

近日國內新冠肺炎疫情再傳本土個案，為了守護家扶兒少及全體國人健康，並減少群聚帶來疫情擴散之風險，家扶基金會決定取消原訂在1月31日的《家扶七十心無限音樂會》，音樂會實體活動「停辦」，但將以影像形式呈現，做為感謝社會大眾長期扶助與支持才藝培育的回饋，退票辦法近期將在家扶官網公佈，也歡迎民眾將已購入票券轉為《兒少才藝培育計畫》捐款，持續做孩子的圓夢推手。

家扶成立已經70年，為了激勵兒少勇敢編織夢想，打破內心自我劃定的貧窮疆界，原定在去年8月辦理70周年音樂會，但因疫情延至今年1月31日，但近日疫情的變化，經審慎評估風險，考量表演兒少人數超過200位、在演出時間無法長時間保持社交距離、並於密閉空間有群聚的風險，守護兒少及與會觀眾健康為首要，因此決定停辦音樂會。

家扶基金會執行長何素秋表示，很心疼孩子在這段時間為了登上大舞台，歷經海選、培訓，超過365天持續不間斷的努力。為不埋沒孩子們認真準備，後續將以影像形式呈現孩子們的努力過程，及對各界支持者表達衷心感謝。已預購門票的1340名民眾將可全額退費，也歡迎能轉為捐款支持「兒少才藝培育計畫」，持續做孩子的圓夢推手。

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