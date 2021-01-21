針對外銀違規受理在台糧商新台幣遠期外匯交易（DF），涉及炒匯案，央行外匯局局長蔡烱民表示，央行經報表稽核發現，部分外商銀行在台分（子）行自2019年7月起，大量受理在台8家糧商公司新台幣遠期外匯交易，至2020年7月累積承作金額高達110億美元，經專案檢查6家銀行後，糧商有以商仲貿易為名，大量承作新台幣遠期外匯交易進行炒匯的情事，影響外匯市場穩定，最重將予撤銷其外匯業務執照的停業處份。

蔡烱民指出，在台糧商公司以商仲貿易為名，大量承作新臺幣遠期外匯交易，進行炒匯，即經營集團企業轉單商仲貿易，僅扮演集團貿易記帳單位，相關交易未涉及在台子公司實質交易。以新台幣為功能性貨幣，透過集團內企業進行跨國買賣商品，掣發相關商業貿易文件，進貨以新台幣計價，銷貨則以美元計價，並皆以美元收付，刻意創造新台幣暴險。再由集團關係企業掣發日期、金額，及交易方向等形式相符商業貿易文件，俾其大量承作新台幣遠期外匯交易。

蔡烱民說明，本案相關外銀因執行認識客戶（KYC）作業及查證客戶文件的實需性、關聯性及合理性均未確實，違反央行新台幣遠期外匯「實需原則」。央行規定承作新台幣遠期外匯交易須符合「實需原則」，並由指定銀行負責實需的認定及審查。

廠商必須有收付外匯的事實，且有實質新臺幣匯率避險需求，並提供相關交易文件佐證，始得承作新台幣遠期外匯交易。蔡烱民認為，相關銀行因執行認識客戶（KYC）作業未盡充分，未能深入瞭解客戶整體營運模式、新台幣暴險及避險需求，也未確實查證客戶所提供文件的實需性、關聯性及合理性，致該等糧商以商仲貿易為名，大量承作遠期外匯交易進行炒匯，違反央行新台幣遠期外匯的實需原則。

蔡烱民強調，經央行專案金檢後，相關糧商公司即不再承作新交易，據悉目前僅餘2家尚未與受理銀行協議提前結清新台幣遠期外匯未交割部位。另2銀行於央行專案檢查前，因內部覆審發現往來糧商公司財報或業務情況異常，主動停止與其承作交易，並積極處理結清未到期部位，央行已於2020年11月間處理結案，其他4家銀行，央行也將於近期予以核處。

(工商 )