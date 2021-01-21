台股破萬六，壽險「身價」將跟著漲。據保險局統計，2020年12月底壽險業投資台股市值，已達新台幣1兆8,597億元，創史上新高，而今年1月至今，台股已上漲逾9.6％，壽險業手中台股部位有機會破2兆元。

新台幣持續升值，為了因應匯兌成本，及日常營運費用，壽險業近期都會趁資本市場高點，實現股債資本利得，即便2020年12月大型壽險公司可能實現數百億元股票利得，但因台股當月上漲7.3％以上，所以壽險公司投資的台股價值亦跟著增加，12月底已近1.86兆元，占壽險可運用資金的6.51％。

每年1月壽險公司亦喜歡「開年紅」，即會較積極實現資本利得，奠定獲利基礎，且壽險公司多投資龍頭股，手中有不少台積電、聯發科等股票，如果壽險公司沒有太大量賣股票，則1月底其投資的台股市值可能破2兆元，即便賣幾百億股票，亦可能有1.9兆元的部位，還是續創壽險業50多年來的新高部位。

同時間，因為匯兌成本太高，壽險業國外投資腳步明顯放緩，「錢留台灣」，到2020年底總投資金額為新台幣18兆5,510億元，占可運用資金的64.98％，占比是36個月來的新低。

(工商 )