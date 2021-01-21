馬祖取消尾牙 要求公務員盡量減少來台 18:232021/01/21 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 江縣政府衛生福利局長曾玉花今（21日）表示，縣府今召開防疫會議，縣長劉增應裁示，公務員盡量減少來台，另多採用視訊方式溝通。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台新冠肺炎疫情升溫，金門縣政府要求公務員避免非必要來台，連江縣政府衛生福利局長曾玉花今（21日）表示，縣府今召開防疫會議，縣長劉增應裁示，公務員盡量減少來台，另多採用視訊方式溝通。 曾玉花說，縣府已宣布取消尾牙及春節遊藝等相關活動，同時呼籲公務員盡量減少來台，出沒公共場所加強防疫措施等，此外，同時加強宣導鄉親防疫措施避免群聚，密切關注台灣本島疫情發展。 學測明登場 大考中心證實今年有「3類」考生須到隔離試場 不只禁桃園 金門要求公務員非必要勿來台 (中時 ) #公務員 #來台 #馬祖 #曾玉花 #尾牙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 隔離封邊境 僑外投資雙位數衰退 04:102021/01/21 財經焦點 公務員禁桃令 宜蘭縣不跟進 16:222021/01/21 政治 反共六義士 有人槍決有人淪貧戶 04:102021/01/21 社會新聞 張善政父親辭世享壽96歲 韓國瑜傳訊表達哀悼 07:592021/01/21 政治 陳思奕》拜登第一波改變從換下媒體署長開始 09:492021/01/21 海納百川 如父如母的爺爺離世 08:302021/01/21 娛樂 來台打拚15年 桂林姑娘愛台灣 04:102021/01/20 地方新聞 陸祭新規 核測陰性才准返鄉 04:102021/01/21 全球財經 陷監理風暴 馬雲難再笑傲江湖 04:102021/01/21 焦點新聞 廣德中鏢 半小時遭退訂30桌 04:102021/01/21 焦點要聞 消失的3小時 海鮮餐廳午休 案864跑去哪 09:482021/01/21 生活 生活熱門新聞 桃園未來有無可能封城？陳時中這樣說 - 生活 桃園封城有用嗎？網整理3大關鍵嘆：太小看人的賤性 - 生活 本土疫情升溫 苗縣長驚爆5接觸者沒找到 衛生局緊急澄清 - 生活 桃園護理師哀求別去唐吉訶德 「再這樣我不想做了」 - 生活 【避桃令】國防部、3縣巿下達桃園禁足令 醫籲擬訂封城計畫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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