全台新冠肺炎疫情升溫，金門縣政府要求公務員避免非必要來台，連江縣政府衛生福利局長曾玉花今（21日）表示，縣府今召開防疫會議，縣長劉增應裁示，公務員盡量減少來台，另多採用視訊方式溝通。

曾玉花說，縣府已宣布取消尾牙及春節遊藝等相關活動，同時呼籲公務員盡量減少來台，出沒公共場所加強防疫措施等，此外，同時加強宣導鄉親防疫措施避免群聚，密切關注台灣本島疫情發展。

(中時 )