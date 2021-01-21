員林市靜修國小學童為受度登場的員林燈會彩繪燈籠，作品充滿童趣。（資料照）

員林市中央社區發展協會在關懷據點裡帶著爺爺奶奶一起彩繪燈籠。（資料照）

員林市牛年元宵燈會，經幾度開會討論後決定照常辦理，除夕夜點燈活動延至初一2月12日，員林市長游振雄說，燈會為戶外靜態活動，為減少民眾群聚機率，確定取消美食攤位和表演節目，點燈與元宵節兩晚活動也將採行實名制並限制人數以利追蹤控管。

新冠肺炎連日再傳本土確診病例，疫情升溫也打亂新春期間許多活動的辦理；員林市公所首度舉辦的牛年燈會，幾經考量仍決定照常辦理，但將縮小規模，點燈活動與元宵晚會，除限制入場人數並採實名制，參加者需全程戴口罩，遵照中央流行疫情指揮中心防疫指引辦理。

游振雄表示，員林市首度自辦燈會，白天、夜晚呈現不同風情，在防疫工作完備前提下，將在員林公園布置主燈、副燈，及市區近1公里共7500顆彩繪、客家花布燈籠，形成全台最長燈籠天幕，為日常市區街景增添新亮點，營造濃厚的傳統年味，期盼能開啟幸福的一年。

公所指出，員林市燈會自2月11日至3月1日，為期19天，2月12日晚間8 時正式點燈，元宵節活動自2月26日晚間6時30分起登場，2晚都將各分送500個小提燈，將力求讓防疫工作完備，做好周全準備，活動亦將視疫情滾動式調整。

(中時 )