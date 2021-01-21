新冠肺炎在全球延燒，讓跨國旅行成了不可能任務，也意外讓大家有機會回看自己身處的環境。根據金車文教基金會一項針對年輕學生的問卷調查顯示，高達七成六的青少年認為「台灣好美」，但是對於上課的教室與校園環境，則有五成受訪者希望能做些改變。

金車文教基金會總幹事曾清芸指出，這份問卷調查結果顯示，青少年普遍認為在台灣生活，不是缺少美，而是缺少去「發現」的機會，同時美也不只是殿堂裡的藝文表演，是表現日常生活的點滴。

調查數據指出，高達半數青少年從家庭培養美感（50.1％），其次是網路媒體（49.2％）和學校環境（47.2％）。除此之外，青少年主要是透過個人穿著（50.8％）來展現自我美之品味。在追求美感生活時，近七成青少年認為最應該要重視生活體驗(68.1%)，接著是培養內在氣質(46.1%)和樹立個人風格(36.1%)。

至於在五感體驗中，42.3%青少年最喜歡的美感生活方式是美食品嘗，39.6%最常接觸的美感體驗也同為美食品嘗，這表示新世代正逐漸打破美感體驗的高牆，開始能在生活中感受美的事物。

調查中的七大重點如下：

1.家庭是青少年培養美感的啟蒙地，最愛用「品嘗美食」來感受生活美感。

2.近七成青少年認為美感來自「生活體驗」，卻沒有充足的時間。

3.五成青少年希望改善教室和校園環境。

4.超過六成青少年無法列出台灣本土文學家或藝術家。

5.近八成青少年認為多辦美感活動體驗，有助提升美感。

6.六成七青少年認為自己的家庭與台灣整體環境，都有美感。

7.六成四青少年自評美感分數高於80分。

台灣服務學習學會秘書長蔡昕璋博士解析問卷時指出，台灣學生對本土文學及藝術家的認知，就停留在課本教學，尤其是國高中學生，在升學壓力下，這些文學或藝術家就只是課本裡的一個名詞。值得欣慰的是，到了大學階段，大學生的自主時間增加，會主動去接觸文學或藝文活動，對於台灣年輕人的美感素養有很大的助益。

曾清芸總幹事則是強調，美感是面對生活環境的態度和感知能力，要先讓孩子有感，才能培養出所謂的美感，基礎知識固然重要，但只仰賴書本學習很難讓孩子與生活產生連結。

至於六成七的受訪學生，肯定台灣之美，但台灣的市容風貌，其實長年都有美與醜正反意見交鋒。對此，出席記者會的台灣師範大學學生黃書修表示，「美」不是只有一個標準，也許台灣的市容不是主流審美的均衡美，「但我覺得走在街道上，新舊雜陳，這是一種缺陷美，雖然不是完美，卻生機盎然。」同場出席的余如茜同學則指出，台灣自然環境真的好美，但盼望大家更有保護環境的觀念，也希望台灣人最自傲的「人心」不被科技疏離打散，希望群我關係也能在台灣之美中佔有一席之地。

此項調查於2020年12月進行問卷施測，針對全臺灣的國小、國中、高中職及大學學生進行調查，總共回收網路問卷6,107份、紙本2,748份，共計有效問卷8,855份，在信心水準97%下，有正負3%以下抽樣誤差，施測後資料以統計套裝軟體進行統計分析。

(中時新聞網)