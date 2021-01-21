「館長」陳之漢槍擊案偵辦過程出現瑕疵，警方蒐證過程中不慎弄丟寶和會前會長邵柏傑的AP名表，新北市刑大事後以50萬元與邵和解，前立委段宜康在臉書批評，檢警對這件事情的處理只能用「包庇」2個字來形容，對此新北地檢署今發聲明回應，強調檢方絕無「包庇」、「混過去」，且針對此案已分案調查。

段宜康在臉書批評，「檢警扣押24隻手錶，偏偏搞丟最貴的那隻！遺失還是被遺失，哪個可能性大，不必有辦案能力和經驗，應該也能判斷吧？」他說，這隻愛彼皇家橡樹萬年曆白色陶瓷腕錶全球限量3位數、市價超過3百萬，刑大居然能以50萬和解，對外說明是「折舊率」，把大眾當3歲小朋友騙，且失主是館長槍擊案主嫌，辦案警方遺失重大刑案物品，雙方卻以極不合常情常理的低價和解，懷疑背後有不可告人的條件。

段宜康也批評檢方，「證物由新北市警方保管，這樣離奇遺失證物，檢方沒有責任？檢察官也不必起疑，起碼查查看有什麼內情嗎？」他稱這是一件極可能的凟職、侵佔或竊盜刑案，涉及警方監守自盜、辦案人員和嫌犯暗盤協議的驚人情節，檢方、新北市政府和警政署居然縱容，只以行政調查和行政懲處把案件混過去。

對此，新北檢今發聲明稱，針對館長案新北市刑大扣案手表下落不明案件，已於媒體報導後第一時間，分案交由重大刑案組致股檢察官偵辦，反駁「包庇」、「混過去」等說法。

(中時 )