市議員賴佳微說，中捷真的是換了軸心一切都沒有問題？還是有隱藏的問題？還是相關單位是隱匿而不報。（陳世宗攝）

台中捷運試運轉6天就發生斷軸事件，目前全面停駛並進行36組軸心更換中；市議員都很關心聯結器軸心斷裂後，目前更換及測試情形。市府交通局長葉昭甫說，該局發文給各黨團及無黨籍議員，邀請於26日到北屯機廠裡面的主維修廠及北屯總站視察台中捷運聯結器軸心改善作業情形。

民進黨團總召謝明源指出，民進黨團決定於26日上午9時30分，前往中捷公司北屯場站會勘考察，深入了解聯結器軸心斷裂後目前更換及測試情形；同時考察目前優化連結器的情況。

國民黨團書記長陳政顯表示，交通局邀請台中市議會議員於26日，到北屯機廠裡面的主維修廠及北屯總站，視察台中捷運聯結器軸心改善作業情形；國民黨團將於週五及下週一逐一徵詢有意前往的議員。

賴佳微說，新的軸心雖提高強度，黨團議員還是有很多疑問及質疑，希望跟北捷局工程人員及專家學者提出詢問及了解，中捷綠線是否真的只是軸心的問題，其他部份都沒有問題？考察是要進行全面了解，真的是換了軸心一切都沒有問題？還是有隱藏的問題？還是相關單位是隱匿而不報。

因疫情嚴峻影響，台中市議會前往考察是否應分批？葉昭甫強調，因北屯機廠空間很大，屆時維修人員會暫停；防疫期間若人數不太多，視察議員應可同一時間前往，不用分批。

(中時 )