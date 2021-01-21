基隆女中表示，21日下午2點至4點開放查看試場，考生與家長均不得進入教室，僅能於走廊上查看座位。（基隆女中提供／陳彩玲基隆傳真）

110學年度大學入學考試學科能力測驗將於22、23日登場，基隆有2考區，分別在國立台灣海洋大學及基隆女中，總計1930人報考，海洋大學試務中心提醒，考生進入各館樓時須配戴口罩，進入試場須出示入場識別證及應試有效證件，並不開放陪考。

基隆女中表示，21日下午2點至4點開放查看試場，考生與家長均不得進入教室，僅能於走廊上查看座位。海大試務中心說，基隆有2考區，分別設置在海洋大學及基隆女中，共49間試場，總計1930人報考。其中海大29個試場、1100名考生；基隆女中20個試場、830名考生。

海大試務中心指出，考試當日，考生務必攜帶國民身分證或附有照片的健保卡、駕駛執照、護照、居留證、身心障礙證明正本，作為應試證件。此外，因應疫情，除了有向大學入學考試中心申請的特定陪考人員外，不開放陪考，考生可於試場內用餐，或至校園的夢泉商場、勇泉商場用餐，餐廳備有餐隔板，並請考生保持社交距離。

(中時 )