新冠疫情衝擊全球經濟，與人接觸的服務業首當其衝，但永慶房產集團旗下加盟三品牌（永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產）狠甩疫情創五大新高紀錄：總成交金額破4,600億元、總業績190億元、成交件數突破4.1萬件、聯賣業績48億元、單店平均業績2,300萬元。

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，2020年房仲業面臨許多挑戰，先是疫情帶來恐慌和經濟不穩，到後來市場過熱政府推出打炒房措施，永慶加盟三品牌在集團的超前部署下，持續提升專業服務、優化系統平台和數位工具，協助經紀人提供精準配對和專業建議，以最透明的房價資訊搭配最優質的服務，創造爆發性業績，一舉刷新歷史紀錄，穩居房仲第一品牌地位。

回顧去年房市，從「六都買賣移轉棟數」推估全台房市交易量，較2019年同期成長6％，而永慶加盟三品牌的全年成交件數高達4.1萬件，年增2成4，成長幅度為市場的4倍，總成交金額4600億元和總業績190億元，分別以年增3成6和3成，刷新紀錄。

另外，因推動「深度聯賣」落實「一人委託、百店聯賣、千人銷售」的服務承諾，加快成交速度，不僅讓「聯賣業績」突破48億元，較前一年成長5成；「聯賣成交件數」也從7,500件成長至11,000件，更帶動「單店平均年業績」飆破2,300萬元，年增3成，創下新高紀錄。

莊志成表示，「深度聯賣」搭配系統平台、數位工具帶來加乘效益，加上集團特有的區域合作、共榮共好文化，2020年新展店突破150店，店數市佔高達3成6，展現集團經營優勢。

(工商 )