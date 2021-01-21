因為新冠肺炎疫情長達11個月沒有比賽的澳洲網球世界球后巴蒂（Ash Barty），打算在2021澳洲網球公開賽之前參加一場表演賽，將是她睽違賽場將近一年的第一場賽事。

這項慈善賽預計在本月29日在澳洲南部城市阿德萊德（Adelaide）登場，比賽只有一天，參賽的女子選手除了巴蒂，還有美國名將小威廉絲（Serena Williams）、日本大坂直美及羅馬尼亞哈麗普（Simona Halep）三位前世界球后。

至於男子選手方面，也是集結世界頂尖男子好手，包括塞爾維亞世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）、西班牙納達爾（Rafael Nadal）及奧地利提姆（Dominic Thiem）。

巴蒂是2019年法國網球公開賽女單冠軍，去年打進澳網女單四強，但自從去年2月卡達公開賽結束四強賽事後，就因為新冠肺炎大流行的旅遊限制，決定留在澳洲自主訓練就好，因此法網、美網兩項大賽都沒參加，打完表演賽後，巴蒂也計劃參加澳網賽前一周於墨爾本公園進行的WTA 500等級賽事，然後再繼續2月8日開打的澳網會內賽。

(中時 )